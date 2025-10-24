Probá la receta de chinchulines con limón que conquista hasta a los que no son fans de las achuras
Hacelos a la parrilla, al horno o a la plancha: esta receta de chinchulines con limón queda perfecta en cualquier versión.
Si buscás un clásico del asado argentino, esta receta de chinchulines con limón es perfecta: tiernos por dentro, crocantes por fuera y con ese toque cítrico que realza su sabor. Ideal para parrilladas, almuerzos familiares o reuniones con amigos. Una de las achuras más ricas.
Ingredientes para unos chinchulines con limón perfectos
Rinde: 4 porciones
1 kg de chinchulines limpios.
2 dientes de ajo.
1 limón (jugo).
2 cucharadas de aceite neutro.
Sal y pimienta a gusto.
Opcional: perejil picado para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
Limpiá los chinchulines, retirale cualquier grasa y membranas visibles. Lavá bien bajo agua fría y escurrí.
Mezclá el jugo de limón, ajo picado, aceite, sal y pimienta. Cubrí los chinchulines con esta mezcla y dejalos reposar 15–30 minutos.
Colocá los chinchulines sobre fuego medio-alto o sartén caliente. Dorá de todos lados hasta que queden crocantes por fuera y tiernos por dentro.
Cortálos en porciones y rocialos con un poco más de limón si querés. Espolvoreá perejil fresco para dar color y aroma.
El secreto para que queden crocantes es cocinar a fuego medio-alto y no moverlos demasiado al principio. Podés reemplazar el limón por un toque de vinagre para variar el sabor del marinado.
La receta de chinchulines con limón es típica en parrilladas argentinas, combinando lo ácido con el sabor intenso de la achura. Se disfrutan mejor recién hechos, pero si sobra, guardálos en heladera hasta 1 día y recalentálos en sartén o parrilla. ¡Servílos y deleitá a todos!.