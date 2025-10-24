Probá la receta de chinchulines con limón que conquista hasta a los que no son fans de las achuras

Hacelos a la parrilla, al horno o a la plancha: esta receta de chinchulines con limón queda perfecta en cualquier versión.

Animáte a hacer en casa la receta de chinchulines con limón como un verdadero asador.

Si buscás un clásico del asado argentino, esta receta de chinchulines con limón es perfecta: tiernos por dentro, crocantes por fuera y con ese toque cítrico que realza su sabor. Ideal para parrilladas, almuerzos familiares o reuniones con amigos. Una de las achuras más ricas.

Ingredientes para unos chinchulines con limón perfectos Rinde: 4 porciones

1 kg de chinchulines limpios.

2 dientes de ajo.

1 limón (jugo).

2 cucharadas de aceite neutro.

Sal y pimienta a gusto.

Opcional: perejil picado para decorar. Todos los ingredientes para que preparés unos chinchulines con limón deliciosos La receta de chinchulines con limón es un clásico del asado argentino, donde el toque ácido resalta el sabor intenso de la achura. Shutterstock ‍ Paso a paso ¡muy fácil! Limpiá los chinchulines, retirale cualquier grasa y membranas visibles. Lavá bien bajo agua fría y escurrí. Mezclá el jugo de limón, ajo picado, aceite, sal y pimienta. Cubrí los chinchulines con esta mezcla y dejalos reposar 15–30 minutos. Colocá los chinchulines sobre fuego medio-alto o sartén caliente. Dorá de todos lados hasta que queden crocantes por fuera y tiernos por dentro. Cortálos en porciones y rocialos con un poco más de limón si querés. Espolvoreá perejil fresco para dar color y aroma. Preparálos así súper crocantes Cocinar los chinchulines a fuego medio-alto es clave para que queden crocantes por fuera y tiernos por dentro, según la receta tradicional. Shutterstock El secreto para que queden crocantes es cocinar a fuego medio-alto y no moverlos demasiado al principio. Podés reemplazar el limón por un toque de vinagre para variar el sabor del marinado.