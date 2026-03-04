Así de fácil preparás la receta perfecta de gelatina de manzana con frutas

Esta receta de gelatina de manzana con trozos de fruta es fresca, liviana y perfecta para cualquier momento del año. Combina la suavidad de la gelatina con la textura natural de la fruta fresca , logrando un postre simple, colorido y rendidor. Ideal para chicos y grandes. ¡Manos a la obra!

1- Hervir el agua y colocarla en un bowl amplio.

2- Disolver completamente la gelatina de manzana en el agua caliente, mezclando hasta que no queden grumos.

3- Agregar el agua fría y revolver.

4- Cortar la manzana, la banana y las frutillas en cubos pequeños.

5- Rociar la manzana y la banana con jugo de limón para evitar que se oxiden.

6- Incorporar la fruta a la preparación cuando la gelatina esté a temperatura ambiente (no caliente).

7- Volcar en un molde grande o en moldes individuales.

8- Llevar a la heladera por al menos 4 horas hasta que solidifique completamente.

Receta casera de gelatina manzana con frutas Receta casera de gelatina manzana con frutas Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de gelatina de manzana con fruta fresca es una opción práctica y económica para tener siempre un postre listo en la heladera. La combinación de la gelatina con trozos naturales aporta textura, frescura y un sabor más intenso. Además, podés adaptarla con frutas de estación como durazno, pera o ananá. Es ideal para reuniones familiares, cumpleaños o simplemente para disfrutar algo dulce sin complicaciones. Servida bien fría, se transforma en un postre liviano, vistoso y rendidor que gusta a todos. ¡A disfrutar!