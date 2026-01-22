Cinco recetas de gelatina con frutas saludables para el verano

La gelatina es uno de los clásicos indiscutidos del verano : liviana, refrescante y muy fácil de preparar. Combinada con frutas de estación, se transforma en un postre saludable, colorido y ideal para disfrutar en los días de calor, tanto en familia como con amigos. A continuación, cinco recetas simples para hacer en casa.

Prepará gelatina sabor naranja siguiendo las instrucciones del envase. Antes de que solidifique por completo, incorporá gajos de mandarina bien pelados. Servila en copas individuales para lograr un postre cítrico, fresco y rico en vitamina C.

Esta combinación aporta frescura y un atractivo contraste de colores. Cortá el kiwi en cubos pequeños y agregalos a la gelatina de frutilla cuando aún esté líquida. Luego llevá a la heladera hasta que tome consistencia.

Ideal para aprovechar frutas de estación. Utilizá gelatina sabor durazno y mezclala con cubos de pera madura. Podés servirla en un molde grande y cortar porciones al momento de consumir.

Prepará gelatina de distintos sabores, como limón, frutilla y uva, y armá capas en un molde. Entre cada capa, incorporá frutas como banana, manzana o arándanos. El resultado es un postre llamativo, nutritivo y muy veraniego.

Ideal para el verano, esta gelatina con frutas será tu aliada

Gelatina de limón con frutillas frescas

La acidez del limón combinada con la dulzura natural de la frutilla crea una dupla equilibrada y refrescante. Colocá las frutillas cortadas en mitades dentro de la gelatina de limón y serví bien fría.

Un postre liviano y saludable

Además de ser refrescante, la gelatina es baja en calorías y aporta colágeno, mientras que las frutas suman fibra, vitaminas y minerales. Una alternativa práctica y versátil para quienes buscan cuidar la alimentación sin resignar sabor durante el verano.