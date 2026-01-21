Verano en Mendoza: el mirador del sur con las mejores vistas del lago Valle Grande
En verano, Valle Grande se convierte en uno de los destinos más elegidos de Mendoza por sus paisajes y miradores únicos.
El verano mendocino invita a descubrir rincones únicos y San Rafael se consolida como uno de los destinos favoritos. En el corazón del sur provincial, el Embalse Valle Grande y el imponente Cañón del Atuel regalan paisajes inolvidables. Allí, un punto panorámico gana protagonismo temporada tras temporada: el Mirador del Submarino.
Cómo llegar al Mirador
El mirador se encuentra sobre la Ruta Provincial 173, a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Rafael. El camino bordea el río Atuel y atraviesa el cañón, ofreciendo múltiples puntos panorámicos. El “Submarino” se aprecia especialmente cuando el nivel del agua está bajo, lo que permite distinguir con claridad la roca que da nombre al lugar.
Qué hacer en la zona
Además de disfrutar de las vistas, el entorno del lago Valle Grande ofrece actividades para todos los gustos:
Paseos en catamarán y deportes acuáticos.
Pesca y camping en las orillas del embalse.
Trekking y recorridos por los miradores del Cañón del Atuel.
Fotografía de paisajes, especialmente al amanecer y al atardecer.
Un clásico del verano mendocino
El Mirador del Submarino es una parada obligada para quienes recorren el circuito turístico del Atuel. Su combinación de naturaleza, aventura y vistas panorámicas lo convierten en uno de los lugares más fotografiados del sur mendocino.