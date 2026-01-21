Verano en Mendoza: el mirador del sur con las mejores vistas del lago Valle Grande

En verano, Valle Grande se convierte en uno de los destinos más elegidos de Mendoza por sus paisajes y miradores únicos.

Valle Grande es uno de los destinos más visitados en verano en San Rafael.

El verano mendocino invita a descubrir rincones únicos y San Rafael se consolida como uno de los destinos favoritos. En el corazón del sur provincial, el Embalse Valle Grande y el imponente Cañón del Atuel regalan paisajes inolvidables. Allí, un punto panorámico gana protagonismo temporada tras temporada: el Mirador del Submarino.

Cómo llegar al Mirador El mirador se encuentra sobre la Ruta Provincial 173, a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Rafael. El camino bordea el río Atuel y atraviesa el cañón, ofreciendo múltiples puntos panorámicos. El “Submarino” se aprecia especialmente cuando el nivel del agua está bajo, lo que permite distinguir con claridad la roca que da nombre al lugar.

Mira el video Embed - Mirador del submarino Qué hacer en la zona Además de disfrutar de las vistas, el entorno del lago Valle Grande ofrece actividades para todos los gustos: