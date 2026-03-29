La mejor receta de ñoquis de sémola caseros para lucirte

Esta receta de ñoquis de sémola es una alternativa deliciosa a los clásicos de papa . Con una textura suave y cremosa, estos ñoquis se preparan al horno y se gratinan, logrando un resultado irresistible. Son ideales para una comida especial, fáciles de hacer y perfectos para disfrutar en familia.

La receta se cocina al horno, no hervida.

Sorprendé a todos con estos ñoquis de sémola

1- Calentá la leche con la manteca , la sal , la pimienta y la nuez moscada .

2- Cuando hierva, agregá la sémola en forma de lluvia sin dejar de revolver.

3- Cociná hasta que espese y se despegue del fondo.

4- Retirá del fuego y agregá las yemas y el queso rallado.

5- Mezclá bien hasta integrar todo.

6- Volcá la preparación en una fuente aceitada y alisá.

7- Dejá enfriar y cortá en porciones (cuadrados o círculos).

Prepará esta receta de ñoquis de sémola Muchas versiones de esta receta incluyen queso parmesano. Infobae

De la cocina a la mesa

Esta receta de ñoquis de sémola es perfecta para quienes buscan un plato distinto, cremoso y reconfortante. A diferencia de los tradicionales, estos se gratinan al horno, logrando una capa dorada irresistible. El secreto está en lograr una buena cocción de la sémola para obtener una textura suave. Además, podés acompañarlos con salsa de tomate o crema. Son ideales para un almuerzo especial o una cena casera con sabor italiano. ¡Poné la moneda debajo del plato y seguí con la tradición!.