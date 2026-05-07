Cayó el hombre que había escapado del Hospital Central mientras estaba bajo custodia

Fue detenido durante un patrullaje preventivo en Guaymallén luego de varias horas de búsqueda tras haberse fugado del Hospital Central.

El hombre había escapado del Hospital Central este jueves por la mañana.

Este jueves por la noche fue detenido el hombre de 35 años que se había fugado horas antes del Hospital Central mientras permanecía internado bajo custodia policial. El operativo se realizó en Guaymallén, luego de que efectivos detectaran que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido tras la fuga.

Según informó el Ministerio de Seguridad, personal de la Comisaría 31° detuvo al hombre cerca de las 20:54 durante un patrullaje preventivo en la intersección de Capilla de Nieves y Allayme. Allí identificaron a Jonathan Rodrigo F. y, al verificar sus datos en el sistema policial, constataron que era buscado por la Oficina Fiscal Capital.

fugado hospital central Recapturaron en Guaymallén al hombre que escapó del Hospital Central. Prensa Ministerio de Seguridad

Cómo fue la fuga y la posterior detención El caso había generado sorpresa durante la mañana, cuando trascendió que el detenido había logrado escapar del Hospital Central aprovechando un descuido de los efectivos que lo custodiaban. El hombre permanecía internado desde el 5 de mayo por una fractura de maxilar y estaba bajo vigilancia policial luego de haber sido acusado del robo de un celular dentro del mismo centro asistencial.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso habría sustraído un teléfono celular perteneciente a otro paciente internado en la misma habitación. A raíz de esa denuncia, quedó bajo custodia mientras continuaba con el tratamiento médico correspondiente.