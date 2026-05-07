Insolito: aprovechó un descuido y escapó del Hospital Central mientras estaba bajo custodia policial

El hombre permanecía internado en el Hospital Central por una fractura maxilar. Había sido señalado por el robo de un celular dentro del recinto.

El sospechoso huyo del Hospital Central luego de evadir al efectivo policial a cargo de su custodia.

La mañana del jueves se registró una fuga en el Hospital Central, cuando un hombre de 35 años que permanecía internado bajo custodia policial logró escapar de la habitación donde era vigilado, luego de haber sido denunciado por el robo dentro del mismo centro asistencial.

El paciente había ingresado al nosocomio el 5 de mayo con una fractura de maxilar y permanecía bajo vigilancia luego de ser acusado de sustraer un celular perteneciente a otra persona que permanencia internada en la misma habitación.

La fuga fue descubierta tras un descuido Fuentes policiales relataron que el efectivo asignado a la custodia advirtió la evasión al salir del baño de la habitación y constatar que el hombre ya no se encontraba en el lugar.