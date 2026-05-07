Insolito: aprovechó un descuido y escapó del Hospital Central mientras estaba bajo custodia policial
El hombre permanecía internado en el Hospital Central por una fractura maxilar. Había sido señalado por el robo de un celular dentro del recinto.
La mañana del jueves se registró una fuga en el Hospital Central, cuando un hombre de 35 años que permanecía internado bajo custodia policial logró escapar de la habitación donde era vigilado, luego de haber sido denunciado por el robo dentro del mismo centro asistencial.
El paciente había ingresado al nosocomio el 5 de mayo con una fractura de maxilar y permanecía bajo vigilancia luego de ser acusado de sustraer un celular perteneciente a otra persona que permanencia internada en la misma habitación.
La fuga fue descubierta tras un descuido
Fuentes policiales relataron que el efectivo asignado a la custodia advirtió la evasión al salir del baño de la habitación y constatar que el hombre ya no se encontraba en el lugar.
Tras la fuga, se emitió una alerta policial y se iniciaron las tareas de búsqueda para intentar localizar al individuo.