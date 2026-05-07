Un conflicto familiar terminó con un detenido y el secuestro de un arma en Las Heras

Una mujer denunció una agresión por parte de la pareja de su padre, quien terminó detenido. La pelea entre familiares llevó al secuestro de un arma de fogueo.

Un conflicto entre familiares desembocó la tarde de este jueves en el secuestro de una pistola de fogueo y una detención en Las Heras. De acuerdo con fuentes policiales, una mujer denunció que fue agredida por la pareja de su padre. En medio del procedimiento, al hombre le incautaron el arma y terminó siendo detenido.

Todo comenzó pasadas las 14 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) desarrollaba un recorrido preventivo por el barrio Cristo Redentor y se vio alertado por una mujer que hacia señas sobre calle Pascual Segura.

Frente a eso, los policías frenaron y entrevistaron a la mujer, quien les reveló que, momentos antes, la novia de su padre la empujó mientras tenía a su hijito de 5 meses en brazos. Además, agregó que la sindicada agresora estaba viviendo en el departamento de su progenitor, pese a que pesaba sobre ella una restricción de acercamiento hacia el hombre.

Posteriormente, los efectivos mantuvieron una conversación con el padre de la denunciante, quien explicó que la mujer no estaba quebrantando la orden judicial, ya que ingresó a su domicilio con su autorización, de acuerdo con fuentes allegadas al procedimiento.

El secuestro del arma En ese instante, apareció en escena un hijo del hombre, quien le reveló a los uniformados que su padre tenía un arma en la vivienda. Acto seguido, el mismo sujeto les otorgó permiso para ingresar al inmueble y marcó el sector donde tenía escondida la pistola Bruni 92 calibre 9 milímetros de fogueo (P.A.K., por sus siglas en inglés).