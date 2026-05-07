Un malviviente cayó mientras robaba pimientos en un finca de Lujan de Cuyo

El sujeto fue sorprendido en el interior de la finca de Luján de Cuyo mientras sustraía pimientos junto a otros hombres. La intervención permitió su detención.

Un hombre de 30 años fue detenido el lunes en Lujan de Cuyo, luego de ser sorprendido robando en una finca local. Al momento del robo el sujeto se encontraba en el lugar con otros individuos que lograron huir del lugar.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una propiedad ubicada en calle Olavarría. Un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de varias personas que se encontraban cometiendo un ilícito en el interior del predio.

Un hombre detenido

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un grupo de hombres arrancaban pimientos y los colocaban en bolsas para luego llevárselos. Ante la presencia policial, los sospechosos se dieron a la fuga, escapando del lugar. A pesar de la maniobra, los uniformados lograron capturar a uno de los malvivientes