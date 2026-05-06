Lo descubrieron cuando entró a robar a una ladrillera, escapó y olvidó una pistola de alto calibre

Un malviviente ingresó a robar a una ladrillera en Las Heras, fue descubierto y escapó. En la huida, olvidó en una pistola calibre 40 en la escena.

La pistola Glock calibre 40 hallada tirada en la ladrillera de Las Heras, donde un malviviente entró a robar y fue descubierto.

Un ladrón fue descubierto al entrar a robar el lunes en una ladrillera de Las Heras. Policías llegaron hasta el lugar alertados por un trabajador y el sospechoso se dio a la fuga. En el escape, olvidó un arma de fuego de alto calibre, la cual fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 14 en la Ladrillos San Miguel, ubicada sobre calle 3, del distrito El Resguardo. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), que se encontraban en la base, fueron alertados por un trabajador que llegó corriendo y a los gritos, denunciando que personas habían ingresado al predio donde trabaja.

De inmediato, el personal policial se desplazó hacia el lugar indicado. Al arribar, constataron que los sospechosos habían huido por la parte trasera del establecimiento, luego de forzar una chapa metálica para ingresar.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 13.36.43 (1) El arma abandonada y secuestrada en la ladrillera de Las Heras Gentileza.

El secuestro del arma de fuego Durante la inspección, los uniformados encontraron en el suelo una pistola Glock 27 calibre 40, sin municiones en el cargador ni en recámara, la cual fue secuestrada. Además, se detectó el faltante de cables trifásicos pertenecientes a una maquinaria de gran tamaño, los cuales habrían sido cortados con una herramienta.