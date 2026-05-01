Cayeron seis sospechosos tras un robo en Ciudad: cinco son menores

La rápida intervención policial permitió identificar a los sospechosos, recuperar elementos sustraídos y avanzar en la investigación.

Un patrullaje preventivo realizado en Ciudad permitió esclarecer un robo y culminó con la detención de seis sospechosos, cinco de ellos menores de edad, en un procedimiento que incluyó una persecución y el secuestro de distintos elementos vinculados al hecho.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del viernes, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Capital fueron alertados por un hombre que denunció haber sido asaltado por un grupo de jóvenes.

Según el relato de la víctima, los sospechosos lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron sus pertenencias antes de darse a la fuga, lo que activó un despliegue inmediato en la zona.

Persecución y detenciones en la zona Con los datos aportados, los uniformados iniciaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron ubicar a un grupo con características coincidentes. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, lo que derivó en una persecución que finalizó con su aprehensión.

Durante el procedimiento, uno de los involucrados arrojó un cuchillo en un cantero, mientras que otro llevaba entre sus prendas un teléfono celular que sería parte de lo sustraído.