Detienen a un conductor alcoholizado en Guaymallén: manejaba con más de cuatro veces lo permitido

Tras un control vial se detectó una grave infracción que derivó en la aprehensión del automovilista por incumplir la normativa vigente.

El operativo se realizó en la intersección de Cadetes Chilenos y Santa Rosa.

Un conductor fue detenido en Guaymallén luego de ser detectado manejando con un alto nivel de alcohol en sangre durante un control vehicular realizado por efectivos policiales en la intersección de Cadetes Chilenos y Santa Rosa, donde se confirmó una grave infracción a la normativa vigente.

El procedimiento tuvo lugar este viernes 1 de mayo, alrededor de las 19:13, cuando personal de la Comisaría 45° detuvo la marcha de un automóvil para una inspección de rutina.

Control en Guaymallén y un resultado preocupante Según se informó, al momento del control los efectivos constataron que el conductor, un hombre mayor de edad, presentaba signos evidentes de ebriedad. Ante esta situación, se solicitó la intervención de Policía Vial para realizar el test correspondiente.

El dosaje de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente en Mendoza.