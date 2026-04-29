Entradera en Guaymallén: asaltaron a una pareja, la encerraron y obligaron a que sacaran sus pertenencias

Una pareja vivió un verdadero infierno la mañana de este miércoles al ser víctimas de una violenta entradera en su casa de Guaymallén . Los delincuentes, que actuaron con armas de fuego , obligaron a las víctimas a sacar sus propias pertenencias de la vivienda y los encerraron en una habitación.

El golpe delictivo se registró alrededor de las 7.30 cuando un hombre salió de su vivienda de calle Urquiza al 800 y se subió a su Mercedes Sprinter , para salir a trabajar. En ese instante, fue sorprendido por dos sujetos de ropas oscuras, al mismo tiempo que su novi también salía de la propiedad.

Inmediatamente, los delincuentes abordaron a los dos hombres y, mediante amenazas con arma de fuego , los introdujeron por la fuerza al interior de su domicilio. Una vez allí, los llevaron hasta una de las habitaciones y los dejaron encerrados mientras revisaban el inmueble en busca de dinero y pertenencias de valor.

Debido a que los malvivientes no encontraron plata, volvieron al lugar donde encerraron a las víctimas y continuaron amedrentándolas para que ingresaran a sus cuentas bancarias. No obstante, la tensión aumentó porque los hombres tenían disponible dinero virtual.

El asalto se extendió por un largo tiempo en el que los delincuentes estuvieron en el interior de la propiedad. Finalmente, obligaron a las víctimas a que sacaran sus propias pertenencias y las cargaran en el vehículo utilitario de su propiedad, tales como un televisor 55 pulgadas, una computadora, una mochila y hasta sus celulares: un Samsung A33 y un Samsung A14 .

Con todos esos elementos en su poder, los malvivientes se subieron a la Mercedes Benz Sprinter y se dieron a la fuga a toda velocidad, perdiéndose de vista por entre las calles del departamento.

Luego de que las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho, personal policial de la jurisdicción se desplazó hasta el lugar y se iniciaron los trabajos correspondientes.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica y de la División Robos y Hurtos, de Investigaciones, para avanzar con una serie medidas tendientes a identificar a los autores del asalto. En tanto, personal de Asistencia a la Víctima le brindó contención a los hombres que sufrieron la entradera, quienes estaban conmocionados por el hecho.