Encontraron a un hombre muerto en un zanjón de Las Heras

Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida este miércoles por la mañana en un zanjón ubicado sobre calle San Martín, en Las Heras . El hecho ocurrió cerca de las 9.00 y generó un importante despliegue policial en la zona.

El hallazgo fue realizado por un vecino que salió a regar la vereda de su casa y notó una situación extraña del otro lado de la calle. Al acercarse, observó a un hombre dentro del zanjón, con agua, y dio aviso inmediato al 911.

Según consta en el informe policial, la víctima estaba boca abajo en un zanjón con aproximadamente 30 centímetros de agua. Cuando llegó el personal policial, el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16, junto a efectivos de la Unidad de Acción Preventiva. También intervinieron bomberos, quienes realizaron la extracción del cuerpo.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado constataron el fallecimiento en el lugar. Además, personal de Policía Científica realizó las primeras pericias para intentar determinar qué ocurrió.

De acuerdo a los primeros datos, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Esto llevó a los investigadores a considerar como hipótesis principal un posible ahogamiento.

Identificación de la víctima y contexto

La víctima fue identificada como Héctor Eduardo Soto. Entre sus pertenencias encontraron un papel deteriorado que hacía referencia a un centro de consumos problemáticos.

Si bien este dato forma parte del expediente, por el momento no se estableció una relación directa con las causas del fallecimiento. La Justicia continuará con las medidas para esclarecer lo ocurrido.

Vecinos de la zona aseguraron no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común en las horas previas. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°1, que ordenó nuevas diligencias