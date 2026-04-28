Brutal asesinato: confesó que acribilló a disparos a un joven en Las Heras y fue condenado a 13 años de cárcel

En menos de medio año, la Justicia dio un importante paso para empezar a resolver el brutal asesinato de Rodrigo Carlos Omar Herrera , un joven de 22 años acribillado a disparos hacia fines del 2026 en Las Heras . Este lunes, uno de los acusados, identificado como Bruno Víctor Hugo Zárate Sosa , alias el Brunito, fue condenado en un juicio abreviado .

La sentencia se dio en medio de la audiencia de prisión preventiva que el sospechoso y Gianfranco Sepúlveda, su presunto cómplice, enfrentaban en la Sala 1 del Polo Judicial Penal . Durante la misma, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo presentó una serie de pruebas con las que solicitó el dictado de la medida cautelar para ambos detenidos.

Por su parte, desde la defensa de Sepúlveda, a cargo del abogado Pablo Giordano , pidió el recupero de la libertad para su cliente. Esto, porque el letrado entiendo que nada tiene que ver con el crimen de Herrera, indicaron fuentes allegadas al caso. Además, solicitó una morigeración de su detención, es decir, la posibilidad de cumplirla en modalidad domiciliaria.

No obstante, la jueza Marina Alejandra Martín validó la investigación oficial y le impuso a ambos la medida de coerción, rechazando los pedido del defensor de Sepúlveda.

Pero eso no fue todo, ya que despue el fallo, la fiscalía y el abogado de Zárate Sosa alcanzaron un acuerdo para definir su situación mediante un juicio abreviado inicial , en el que el Brunito terminó por admitir su autoría en el asesinato de Herrera .

De esa manera, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 homologó el pacto entre las dos partes y condenó a Zárate Sosa a la pena de 13 años de prisión.

Tiroteo y muerte de la víctima

Corrían las 17.30 del sábado 6 de diciembre cuando Herrera viajaba junto a un amigo a bordo de un colectivo del Grupo 600 y ambos se bajaron en una parada de calle Álvarez Condarco, en el distrito lasherino de El Plumerillo.

Seguidamente, se adentraron en el barrio San Lorenzo, por calle Los Lapachos. Luego, doblaron por Lencinas y allí fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una Honda Wave. Uno de los individuos portaba una pistola calibre 9 milímetros, insultó a Herrera y luego realizó una serie de disparos en contra de su humanidad.

Pese a que la víctima salió corriendo para evitar el ataque, fue alcanzado por tres proyectiles, sufriendo heridas de bala en la pierna izquierda, el tórax y el costado derecho del cuello.

PORTADA Rodrigo Herrera Rodrigo Herrera, la víctima del asesinato. MDZ.

En total, la Policía Científica levantó cinco vainas servidas del citado calibre, lo que dio cuenta de la ferocidad del ataque contra Herrera: los autores tenían como único objetivo causarle la muerte.

Pese a su delicado estado, la víctima llegó a estar casi un mes internado en el Hospital Lagomaggiore. Aunque, finalmente, tras una dilatada agonía, falleció el 3 de enero de este año, a raíz de las lesiones sufridas en el tiroteo.

El testigo clave y la captura del Brunito

Desde el comienzo de la pesquisa, el Brunito y Sepúlveda fueron sindicados como matadores por el amigo de la víctima que lo acompañaba al momento del ataque, único testigo presencial del hecho de sangre, explicaron las fuentes consultadas.

PORTADA SEPÚLVEDA Gianfranco Sepúlveda, el otro sospechoso que tiene el caso. MDZ.

Con esos y otros datos recolectados por los investigadores, una semana después de la balacera letal, personal de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las que secuestraron una pistola calibre 22, cargadores, municiones y plantas de marihuana, pero no pudieron dar con los presuntos responsables.

Posteriormente, en otras medidas, terminaron cayendo los dos sospechosos y fueron puestos a disposición de la Justicia. Ahora, Sepúlveda quedó con prisión preventiva y el Brunito terminó condenado tras admitir que fue responsable del asesinato.