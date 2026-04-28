De un accidente a un homicidio planificado: el giro en la causa por la muerte de una policía en Santa Fe

El asesinato de Rosalía Yamila La Roza , una cabo primero de la Policía Federal de 44 años, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza efectuado por su propio hijo de 15 años el 21 de marzo, conmocionó fuertemente a la localidad de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. El menor se encuentra recluido al señalarse que el ataque fue intencional.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un disparo accidental durante un forcejeo, la investigación dio un giro brusco tras el hallazgo de evidencia que sugiere que el menor planificó el homicidio. Para el ataque, el joven utilizó el arma reglamentaria de la oficial mientras ella se encontraba de franco.

Conversaciones en redes sociales revelaron que el adolescente había amenazado previamente que iba a matar a su madre e incluso envió mensajes después de cometer el hecho.

No obstante, Rosa, madre de la víctima y abuela del joven, brindó un testimonio tras una reciente audiencia judicial, donde manifestó su indignación y decidió desterrar al adolescente de su familia , calificándolo de "delincuente asesino".

Según su relato, la relación familiar se había deteriorado en los últimos meses y Rosalía había buscado ayuda desesperadamente; incluso pidió auxilio seis meses antes de su muerte debido a las dificultades para ponerle límites a su hijo. A pesar de que la oficial intentó contenerlo, llegando a llevarlo de viaje a Mar del Plata un mes antes del crimen para mejorar el vínculo, la abuela aseguró que el joven "odiaba a su madre" .

Cómo sigue el proceso legal

Respecto a la situación legal, el juez Estanislao Surraco resolvió prorrogar la permanencia del menor en un centro especial fuera del departamento Rosario.

Debido a que tiene 15 años, el adolescente es considerado no punible por la ley, pero el magistrado dispuso que sea sometido a una evaluación exhaustiva por parte de una junta de salud mental para determinar su estado psicológico.

En un posteo de redes, la hermana de la fallecida exigió celeridad en el proceso: "El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica. Mientras los operadores judiciales avanzan bajo las competencias de la Ley 27.801, nosotros transitamos un duelo que se siente como una tortura silenciosa".