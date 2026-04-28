Se conoció cuál es la ONG vinculada a la "clínica del horror" de Villa Ballester

La investigación por la denominada “ clínica del horror” de Villa Ballester sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras conocerse cuál es la ONG vinculada al caso. Se trata de la Fundación CIGESAR , una organización dedicada a la salud sexual y reproductiva, la cual mantiene un convenio con la Clínica Santa María .

El centro médico quedó bajo la lupa luego de un allanamiento en el que se hallaron ocho fetos . En paralelo, la Justicia investiga si la fundación tuvo intervención en el traslado de una adolescente embarazada tras una violación , junto a su madre, desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires.

Según su página web, CIGESAR se presenta como una fundación con experiencia en el desarrollo de estrategias pedagógicas e intervenciones interdisciplinarias desde una perspectiva de género y de cuidado.

Entre sus principales áreas de trabajo, se destaca el abordaje integral de la salud sexual y reproductiva, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud y la toma de decisiones informadas sobre la maternidad, la prevención de embarazos no intencionales y las infecciones de transmisión sexual.

Además, la organización señala que brinda atención en áreas como anticoncepción, controles ginecológicos, acceso a la interrupción del embarazo, atención posaborto, salud mental y educación sexual integral.

El comunicado de la ONG

En medio de la polémica, la Fundación CIGESAR difundió un comunicado institucional en el que fijó su postura sobre lo ocurrido. En el documento, la organización confirmó el vínculo con la clínica y precisó que “la Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación Cigesar mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano e internación”.

Además, sostuvo que “todas las prácticas realizadas en dichas instalaciones se llevan a cabo dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes”.

comunicado ONG

En relación al caso que tomó estado público, indicó que “intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales, con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”.

Por otra parte, la ONG cuestionó la difusión del caso y advirtió que “de manera irregular, se ha filtrado información a medios de comunicación, en vulneración de la confidencialidad, la privacidad de la paciente y la reserva que rige este tipo de procesos”. En ese sentido, agregó que “esta filtración ha dado lugar a interpretaciones erróneas y a la circulación de información inexacta sobre lo ocurrido”.

Finalmente, remarcó que “la totalidad de la atención se brindó dentro del marco legal vigente, y que la clínica cuenta con todas las habilitaciones y condiciones materiales necesarias para garantizar prácticas seguras y de calidad”.

Qué investiga la Justicia

El expediente tiene dos líneas sensibles. Por un lado, se investiga la violación de la adolescente en Santiago del Estero. En ese marco, el fiscal Santiago Bridoux pidió medidas para preservar una muestra de ADN del feto, clave para avanzar contra dos sospechosos que continúan prófugos.

Video: así fue el allanamiento a la Clínica Santa María

allanamiento clinica

Por otro lado, también intervino el juez federal Juan Manuel Culotta, que investiga un posible caso de trata de personas ante la hipótesis de que el hijo de la menor pudiera haber nacido vivo para ser entregado o vendido.