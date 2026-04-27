El caso que llevó a la "Clínica del Horror": el fiscal confirmó que hay dos prófugos por la violación de la menor

La compleja trama que une a Santiago del Estero con Villa Ballester sigue avanzando. Este lunes, el fiscal santiagueño Santiago Bridoux brindó detalles sobre la investigación del abuso sexual y el polémico traslado de la menor a una clínica privada del conurbano bonaerense.

La causa por el abuso sexual de la niña de 12 años se inició hace tres meses en Monte Quemado . Según el fiscal, la víctima relató los hechos en la Cámara Gesell , lo que permitió identificar a los dos presuntos responsables. Se trata de dos hombres, uno de los sospechosos es un familiar directo de la menor.

Ambos se encuentran prófugos y son buscados intensamente por las fuerzas de seguridad santiagueñas, informó el encargado de la investigación a TN.

Además, dio detalles de que la niña estaba bajo seguimiento de equipos médicos y psicológicos en La Banda, pero "desapareció" hace semanas cuando fue trasladada a Buenos Aires por una ONG.

La menor, que cursaba un embarazo de 8 meses, fue sometida a una interrupción del embarazo el pasado viernes en la Clínica Santa María .

Tras la mentira inicial del director de la clínica (quien negó la presencia de la nena), la policía allanó el lugar y encontró ocho fetos en bolsas de residuos. Los peritos ahora trabajan para identificar si alguno de esos restos corresponde al bebé de la víctima.

A pesar del macabro hallazgo, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que la clínica "tenía todo en orden y sus procedimientos son legales", tras realizar una fiscalización este lunes.

La Justicia Federal investiga si la organización que financió el viaje entorpeció el accionar judicial de Santiago del Estero al sacar a la menor de la jurisdicción sin previo aviso.

Dónde está la víctima ahora

Según explicaron, la niña de 12 años, que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, ya fue restituida a su hogar en Monte Quemado junto a su madre.

Los próximos pasos procesales dependen de los resultados de ADN sobre los restos biológicos secuestrados y de la captura de los sospechosos en el norte del país.