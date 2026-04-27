Clínica del horror: desde la provincia de Buenos Aires aseguran que el centro de salud tiene "todo en orden"

La conmoción que generó el macabro hallazgo de fetos en bolsas de residuos en las instalaciones de una clínica de Villa Ballester llevó a un control por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Tras este, desde la cartera provincial señalaron que este centro de salud "tenía todo en orden y sus procedimientos son enteramente legales".

Fue durante la jornada de este domingo cuando se destapó este escabroso hecho en la Clínica Santa María de Villa Ballester. Allí, un allanamiento de la Policía Bonaerense dio con ocho fetos en bolsas de residuos patogénicos e indicios de una red de venta de bebés.

Tras las acciones de los uniformados, este lunes representantes del área de Salud del gobierno de Axel Kicillof se presentaron en la puerta de esta clínica para constatar su situación legal por medio de una fiscalización.

Como resultado de este control, a pesar del macabro hallazgo, desde la cartera provincial aseguraron que "estaba todo en orden". Además, profundizaron y comentaron que los procedimientos llevados adelante en este establecimiento "son enteramente legales".

La causa se inició en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, por el abuso sexual de una niña de 12 años .

Es que la menor abusada, que cursaba un embarazo de 8 meses (32 semanas), fue trasladada a Buenos Aires junto a su madre por una ONG con sede en Palermo. El bebé resultante del abuso nació en la clínica señalada.

Sin embargo, la madre de la niña, tras el procedimiento en la clínica, declaró ante la policía desconocer el paradero y el estado de vida del bebé.

Cuando la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas llegó a la clínica, el director negó inicialmente que la menor estuviera allí, aunque luego se constató su presencia.

El allanamiento en la "Clínica del Horror"

Tras obtener una orden de allanamiento del Juzgado Federal de Tres de Febrero, los efectivos de Delitos Complejos realizaron un fuerte operativo el lugar.

Al requisar la clínica, los efectivos encontraron un total de ocho fetos dentro de bolsas en el fondo del establecimiento. Cinco estaban completamente formados y tres en estadios iniciales. Varios presentaban signos de desmembramiento, lo que sugiere prácticas sistemáticas de interrupciones de embarazo de alto riesgo.

Además, se secuestraron registros manuscritos que podrían confirmar la actividad ilegal del centro médico.