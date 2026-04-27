"Soy gordo y la aplasté sin querer": la insólita excusa de un hombre acusado de matar a su pareja

Ada Barrozo Quilo fue hallada muerta en una casa ubicada en la calle Las Margaritas al 1500.

Un nuevo femicidio mantiene en vilo a la provincia de Santa Cruz. Sergio Navarro (34) fue detenido por el crimen de su pareja, Ada Barrozo Quilo (44). En un primer momento, se creyó que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

El terrible hecho ocurrió el pasado 11 de marzo en una casa ubicada en la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas, Caleta Olivia. El hombre de 34 años aseguró que la muerte de su pareja se produjo mientras mantenían relaciones sexuales.

Navarro alertó a una vecina, quien inmediatamente llamó a emergencias. Cuando un testigo intentó ingresar a la casa, debió entrar por una ventana ya que la puerta estaba cerrada y el hombre nunca le abrió.

El relato del sospechoso

“Soy gordo y la aplasté sin querer”, fue la insólita explicación que le dio Navarro a la Justicia. La autopsia reveló que la víctima tenía nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados y edemas internos. Además, presentaba lesiones en sus manos compatibles con mordeduras. Dichos datos son incompatibles con la versión de Navarro.