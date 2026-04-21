Femicidio en San Martín: hallaron a una mujer asesinada y sospechan de su pareja

La víctima es una mujer de 35 años y llevaría fallecida dos días. El cuerpo fue encontrado por su madre. La pareja de la víctima, quien se encuentra prófugo, es señalado como sospechoso.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su madre. El caso es investigado como presunto femicidio.

Una mujer de 35 años fue hallada asesinada este martes en el interior de una vivienda ubicada en el callejón Moreno, en San Martín. De momento, la Justicia investiga el hecho como un femicidio, mientras intenta dar con el la pareja de la víctima, quien fue señalado como posible autor del hecho de sangre.

De acuerdo a fuentes policiales, fue la madre de la víctima, identificada como Carla Magallanes, quien la encontró sin vida. Al dar con el cuerpo, avisó a la línea de emergencias 911 sobre la situación. Posteriormente, arribaron al lugar los uniformados de la jurisdicción, quienes constataron que la víctima se encontraba en el interior de una habitación, semisentada y sobre un piso de tierra.

Las sospechas apuntan a la pareja de la víctima De acuerdo a la primera información, la mujer llevaría entre uno y dos días fallecida. Además, de los datos aportados por su madre, la última vez que la víctima fue vista habría estado discutiendo con su pareja, identificada como Gabriel Trejo, oriundo de Los Campamentos, Rivadavia. De momento no se ha logrado dar con el paradero del sujeto, señalado como sospechoso.