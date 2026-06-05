La abuela de Agostina Vega apuntó contra el papá de la adolescente: "Él le pegaba"

La abuela de Agostina Vega , la adolescente que fue víctima de femicidio en Córdoba , habló públicamente este jueves y aseguró que existían antecedentes de denuncias por violencia vinculadas al padre de la menor.

Según relató Elizabeth, su hija, Melisa Heredia, había realizado presentaciones judiciales contra Gabriel Vega desde que la adolescente tenía cuatro años.

"Tiene denuncias por violencia y abuso contra su hija . Están las denuncias, están en la Justicia. Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon. No voy a especificar sobre esto. Él le pegaba . El papá de Agostina a mi hija le pegaba", aseguró Elizabeth en diálogo con la prensa.

Durante la entrevista con LN+, Elizabeth también se refirió a Claudio Barrelier, quien permanece detenido en el marco de la causa. La abuela de la adolescente manifestó que, a su criterio, el acusado no habría actuado solo.

“No hay que ser muy experto para darse cuenta que no actuó solo, porque él no pudo mantener sola ni mover a mi nieta: alguien tuvo que ayudarlo . Estoy segura de que hubo más personas”, agregó la mujer.

Consultada sobre su vínculo con Barrelier, aclaró que nunca llegó a conocerlo personalmente y que la información que tenía sobre él provenía de fotos y de comentarios realizados por su hija.

Qué dijo la abuela de Agostina con respecto al segundo detenido

También hizo referencia a Osvaldo Fachetta, quien fue detenido por orden del fiscal Raúl Garzón. El hombre es amigo de Barrelier y el segundo detenido de la causa por orden del fiscal Raúl Garzón.

“Yo conocí a esta persona el domingo, cuando acompañó a mi hija a radicar la denuncia”, develó. “Mi hija lo conocía desde antes, pero desconozco cuánta confianza le tenía”, sumó la mujer. En palabras de Elizabet, Fachetta “fue quien le dio las llaves a la Policía para que entraran a la casa a realizar las primeras inspecciones”.

Por otro lado, Elizabeth se refirió a la denuncia radicada por Melisa luego de la desaparición de Agostina. “Mi hija esperó desde las cinco de la madrugada hasta las diez de la mañana que le tomaron la denuncia. Tuvo que esperar un montón”.

Asimismo, según compartió, "Melisa volvió con Fachetta. Yo estaba en casa cuidando a mi otro nieto de ocho años, y le pedí a mi hija que el amigo de Barrelier se vaya. Porque no me daba confianza y porque a la búsqueda había que hacerla en familia”.