Quién es Osvaldo Fasseta, el segundo detenido en la causa por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves con la aparición de un segundo detenido . Se trata de Osvaldo Fasseta , de 47 años, quien fue arrestado por la Policía en el marco de la causa que busca esclarecer el asesinato de la adolescente de 14 años ocurrido en la ciudad de Córdoba.

Osvaldo Fasseta vivía en la misma propiedad de barrio Cofico donde residía Claudio Barrelier , el principal acusado por el crimen. La vivienda, ubicada sobre la calle Del Campillo al 878, quedó bajo la lupa de los investigadores desde los primeros días de la pesquisa debido a su vinculación con los hechos que se analizan en el expediente.

Según trascendió, el nuevo detenido tiene un pasado ligado a la barrabrava de Instituto de Córdoba . De acuerdo con distintas versiones, habría formado parte de "Los Capangas", una de las agrupaciones identificadas con la hinchada del club cordobés.

Antes de su detención, Osvaldo Fasseta había reconocido públicamente que se encontraba viviendo en esa casa desde hacía aproximadamente 20 días. Esa admisión se convirtió en uno de los elementos que los investigadores tuvieron en cuenta al momento de profundizar las medidas sobre las personas vinculadas al inmueble.

Mientras avanza la causa, la defensa del detenido intenta despegarlo de los hechos investigados. Su abogado, Edgardo Javier Medina Allende, aseguró que su cliente no se encontraba en la vivienda durante la noche en la que ocurrió el crimen de la adolescente.

De acuerdo con la versión brindada por el letrado, Fasseta recién llegó a la casa durante la mañana del domingo 24 de mayo y permaneció allí por un corto lapso de tiempo. La estrategia defensiva apunta a demostrar que el acusado no tuvo participación en los acontecimientos que son materia de investigación.

El vínculo entre Osvaldo Fasseta y Claudio Barrelier

El abogado también se refirió al vínculo entre Fasseta y Claudio Barrelier. Según explicó, ambos se conocían desde hacía unos diez meses y la relación se había originado por su condición de simpatizantes de Instituto. Ese lazo previo es otro de los aspectos que ahora forman parte del análisis de los investigadores.

Con la incorporación de un segundo detenido, la causa por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando y suma nuevas líneas de investigación. Mientras la Justicia reúne pruebas y toma declaraciones para reconstruir lo sucedido, el expediente sigue generando conmoción en Córdoba por la gravedad del caso y las revelaciones que surgen a medida que avanza la pesquisa.