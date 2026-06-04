Hay un segundo detenido por el femicidio de Agostina: por qué imputaron al amigo de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves un nuevo capítulo con la detención de un segundo sospechoso vinculado al principal acusado del crimen, Claudio Barrelier . Se trata de un hombre que residía en la vivienda de barrio Cofico donde la adolescente fue vista por última vez y que ahora quedó detenido e imputado por encubrimiento agravado.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que el detenido fue identificado como Osvaldo Fassetta, era amigo de Barrelier y ocupaba una habitación en la planta baja de la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878, escenario clave para los investigadores que intentan reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato de la joven de 14 años.

La medida judicial se produjo pocas horas después de que el hombre brindara una entrevista televisiva utilizando el nombre ficticio de “Carlos”. Allí relató que había vivido durante unos 25 días en el inmueble y aportó detalles sobre las horas previas a la desaparición de Agostina.

Este jueves por la noche, el abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi, confirmó que el segundo detenido es quien llamaba a Melisa Heredia, mamá del adolescente asesinaba, y le brindaba información errónea: "La voz en el teléfono es el nuevo detenido", aseveró el abogado.

Según contó, abandonó la vivienda el mismo sábado en que ocurrieron los hechos . "Me fui esa mañana", afirmó. Además, aseguró que ese día compartió un viaje en Uber con Barrelier desde la casa de Cofico hasta un complejo deportivo donde el acusado participaba de actividades recreativas.

De acuerdo con su versión, en ese lugar se encontraron con Agostina, su madre y un hermano menor de la adolescente. También relató una situación que llamó su atención: dijo haber escuchado cuando la joven le pidió a Barrelier su número de teléfono delante de su madre.

“Claudio, no te olvides de pasarme tu número”, habría sido la frase que, según el ahora detenido, pronunció Agostina durante ese encuentro.

“A las 19:30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”, explicó y afirmó que esa tarde fue la última vez que vio a Barrelier.

Fassetta comentó después que el domingo 24 volvió a la casa. Para ese momento, según reveló la reconstrucción de los investigadores, Agostina estaba desmembrada dentro de la propiedad. En ese sentido, el inquilino dijo que hubo un detalle que le llamó la atención: “En la cama en la que yo dormía pusieron un acolchado blanco. Yo había dejado la cama tendida con colchas grises. No sé si la pusieron arriba o la habían cambiado”.

Nuevos allanamientos

El avance de la investigación también coincide con nuevos allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico, donde los peritos continúan recolectando elementos de interés para la causa. En los últimos días se secuestraron distintos objetos que serán sometidos a análisis en el marco de una pesquisa que mantiene en vilo a Córdoba.

Por el momento, Claudio Barrelier continúa detenido e imputado como presunto autor del femicidio de Agostina Vega, mientras la Justicia intenta establecer cuál fue el rol desempeñado por las personas que integraban su círculo más cercano, si en el homicidio actuó más de una persona y si existieron conductas destinadas a entorpecer la investigación.