La casa de Claudio Barrelier: los detalles del inmueble y los otros casos que habrían pasado allí

Desde la desaparición de Agostina Vega a fines de mayo, la casa de Claudio Barrelier se consolidó como uno de los focos de la investigación. Con el avance del caso, la detención del sospechoso y el cambio de carátula, también se dieron más detalles de lo que ocurría puertas adentro de esta vivienda, a partir de testimonios y denuncias pasadas.

Ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, este fue el último punto donde se supo que estuvo Agostina antes de que su cadáver fuera encontrado en un descampado situado al lado del barrio Ampliación Nuevo Ferreyra, a una distancia de aproximadamente 30 minutos en auto.

La última conexión registrada del teléfono de la víctima en dicho inmueble fue un factor clave para incriminar a Barrelier, primero por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Sin embargo, esta calificación se modificó cerca de una semana después tras el macabro hallazgo, siendo sindicado por homicidio agravado.

Se trata de una vivienda de dos pisos construida sobre un terreno angosto y largo. Cuenta con varios ambientes, un patio y una terraza. Según mostraron imágenes de medios locales, se reveló que la estructura del inmueble está deteriorada , con paredes descascaradas o despintadas y señales visibles de abandono. En la terraza se ha observado basura acumulada, cajones de cerveza y chatarra en un depósito al fondo.

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Al entrar durante los primeros allanamientos, algunos investigadores describieron el interior de la propiedad como un escenario de extremo desorden y suciedad.

En la vivienda residían varias personas cuando pasó el hecho. Además de Barrelier, allí también vivía su pareja con su hija y otros dos adultos que subalquilaban habitaciones.

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Sin embargo, el foco principal de la justicia está en un cuarto específico que Barrelier había acondicionado para su uso exclusivo en un espacio que originalmente era un garaje. Esta pieza cuenta con una cama y está situada junto a un baño. Allí es donde habría ocurrido el crimen de Agostina. Mediante el uso de luminol, la Policía Científica halló rastros biológicos, a pesar de que hubo intentos desesperados por limpiar el lugar antes de los peritajes.

Las denuncias previas al caso de Agostina Vega

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina, una joven de 20 años rompió el silencio para relatar el presunto calvario que vivió en mayo de 2025 en la misma vivienda del barrio Cofico, donde el principal sospechoso la habría mantenido cautiva y maniatada.

El medio Cadena 3 dio a conocer el testimonio de la denunciante, cuya identidad se preservó en la entrevista. Según relató, los hechos ocurrieron en el domicilio vinculado hoy al crimen de la adolescente.

El audio de la mujer secuestrada por Barrelier

De acuerdo a su testimonio, Barrelier le quitó el celular y la obligó a desnudarse bajo la excusa de que unas personas que traerían dinero debían verla para "confiar" en ella. Luego, armado con una pistola y un cuchillo, utilizó cinta adhesiva para atarla de pies, manos y taparle la boca. "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija", expresó la joven.

La joven aseguró que logró huir de la vivienda debido a que sus pies no habían quedado bien sujetos. Salió a la calle semidesnuda, en ropa interior, y fue auxiliada por un grupo de jóvenes que le dieron una prenda para cubrirse. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", aseveró.

El motivo por el cual la joven decidió hablar ahora, venciendo el miedo que aún siente, es el trágico final de Vega. "Podría haber sido yo, que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", lamentó.

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Además, poco después salió a la luz otro presunto abuso cometido en esta vivienda. El testimonio corresponde a una mujer que, tras identificar a Barrelier en la televisión, decidió hacer público un presunto caso de abuso que sufrió hace una década cuando apenas tenía 12 años.

Según relató, fue captada por Barrelier y trasladada a la vivienda, donde asegura haber sido sometida y violada por un grupo de hombres presuntamente vinculados a la barra brava del club Instituto. Además, aseguró que en su momento realizó la denuncia formal, la investigación quedó paralizada sin consecuencias para los agresores, quienes la liberaron con total desprecio por el accionar de las autoridades.