La abogada de la primera denunciante de Claudio Barrelier reveló cómo la engañó para ir a su casa

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega , comenzaron a conocerse más detalles sobre el antecedente judicial que tenía Claudio Barrelier y que hoy vuelve a quedar bajo análisis. La abogada de la primera víctima que denunció al acusado aseguró que la joven fue engañada mediante una promesa económica antes de ser retenida contra su voluntad.

“ Mi clienta fue engañada por Barrelier ”, afirmó la letrada Mónica Picco durante una conferencia de prensa realizada en Córdoba. La causa a la que hizo referencia corresponde a un episodio ocurrido el 6 de mayo de 2025 y actualmente fue incorporada al expediente principal que investiga el crimen de la adolescente de 14 años.

Según explicó la abogada, la víctima, identificada como Milagros, conocía al imputado desde 2022. El vínculo se había generado a través de familiares y con el tiempo intercambiaron contactos telefónicos. Sin embargo, aquella relación derivó en una situación que terminó denunciada ante la Justicia.

De acuerdo con el relato de Picco, Barrelier le habría pedido a la joven que guardara una suma de dinero a cambio de recibir dos millones de pesos. Esa propuesta fue el argumento utilizado para concretar el encuentro que luego derivó en una privación ilegítima de la libertad.

La letrada sostuvo que la mujer, que tenía 20 años al momento de los hechos, fue llevada a la vivienda ubicada en calle Juan del Campillo al 800, el mismo domicilio que hoy forma parte central de la investigación por el femicidio de Agostina.

Allí, según la denuncia, fue atada de pies y manos, amordazada e inducida a desnudarse. “Es un monstruo”, expresó Picco al describir el accionar atribuido al acusado.

La reconstrucción realizada por la defensa señala que la joven logró finalmente desatarse los pies y escapar del lugar. “Salió corriendo como estaba, en bombacha y completamente desnuda”, relató la abogada al recordar el episodio.

Las frases que utilizó Barrelier

Durante la conferencia también reveló algunas de las frases que, según la denuncia, habría utilizado Barrelier para someter a la víctima. “La gente que te va a dar la plata te tiene que ver así. Si querés la plata te vas a tener que quedar así”, le habría dicho antes de quitarle el celular y las llaves de la motocicleta.

Las declaraciones vuelven a poner el foco sobre una causa previa que hoy adquiere una nueva dimensión tras la detención de Barrelier por el asesinato de Agostina Vega. El expediente es uno de los elementos que se encuentran bajo análisis en medio de los cuestionamientos judiciales y políticos que surgieron luego de conocerse que el acusado había recuperado la libertad pese a las graves acusaciones que ya pesaban en su contra.