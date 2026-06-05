Clausuraron "Wachitas bar", el local vinculado a la ex de Claudio Barrelier: qué irregularidades encontraron

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba ordenó la clausura del establecimiento nocturno "Wachitas bar" . En dicho lugar, Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, trabajaba como productora.

De acuerdo se informó, la clausura del local ubicado en Ituzaingó al 521 se dio luego de una inspección en la que los agentes detectaron una serie de irregularidades consideradas de gravedad .

De acuerdo con el acta elaborada por el organismo municipal, el establecimiento presentaba deficiencias en la instalación eléctrica, ausencia de señalización para situaciones de emergencia y falta de vías de evacuación correctamente identificadas .

También se verificó la existencia de matafuegos con cargas vencida s, una situación considerada de alto riesgo para quienes concurrían al lugar.

Durante el control, los inspectores advirtieron además que el comercio había realizado modificaciones estructurales que no habían sido declaradas ni autorizadas por las autoridades municipales.

La situación del local ya registraba antecedentes durante 2025. Dicho año, el establecimiento había recibido tres órdenes de clausura por distintas infracciones, entre ellas exceso de ocupación, generación de ruidos molestos y organización de eventos sin las autorizaciones correspondientes.

No obstante, los agentes constataron que los sellos oficiales de clausura colocados previamente habían sido retirados sin autorización. Por esta violación, el municipio labró nuevas actas de infracción y repuso las fajas de seguridad. La clausura permanecerá vigente por tiempo indeterminado hasta que los responsables del local acrediten haber corregido las irregularidades detectadas.

Cuál es el vínculo con el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andrani, productora de eventos en el bar, quedó en el centro de la polémica tras ser señalada por los familiares de la víctima como presunta cómplice de Barrelier, su expareja.

Según se supo, Andrani le prestó al imputado por femicidio su automóvil Ford Ka que, según la fiscalía, fue utilizado por el hombre para trasladar los restos de la víctima hacia un descampado. En diálogo con la prensa, la mujer explicó que Barrelier le había dicho que necesitaba el vehículo para llevar ropa a un familia.

Con respecto al club nocturno, una de las publicaciones de la mujer lo describió como: "Un bar en el cual me costó mucho más que otro hacerlo propio, pero hoy no me imagino mi vida sin él; debe ser la única relación tóxica que tengo en mi vida ".

El comunicado oficial de Wachitas Bar

Sin embargo, en las últimas horas, y a raíz de los hechos que la vinculan con el caso de Agostina Vega, la cuenta oficial de este bar salió a desligarse de la situación y de Andreani: "El bar 'WACHITAS BAR' no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta", escribieron.

wachitas bar agostina comunicado

"Como cualquier empresa, nuestro comercio no tiene injerencia en la vida privada, relaciones personales o actividades particulares de empleados, clientes o terceros fuera del ámbito laboral", continuó el comunicado.

Además, aseguraron que se realizaron trabajos de la policía dentro del local: "Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Como resultado, no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación en cuestión".