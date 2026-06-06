Aislado y con asistencia psiquiátrica: así pasa los días Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza sobre los movimientos previos y posteriores al crimen, el principal acusado, Claudio Barrelier, permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad en el hospital modular del complejo penitenciario de Bouwer.

Según información publicada por el diario local La Voz, el hombre de 34 años continúa recibiendo asistencia psiquiátrica y controles permanentes mientras la Justicia intenta establecer si se encuentra en condiciones de afrontar una declaración indagatoria.

En esta línea, se supo que Barrelier tuvo que ser sometido en varias oportunidades a medidas de sujeción debido a episodios de crisis o “brotes” registrados durante su internación. Los investigadores analizan si responden a un trastorno psiquiátrico, a síntomas de abstinencia o a una combinación de ambos factores.

El esquema de control dispuesto alrededor del acusado es excepcional dentro del sistema penitenciario provincial. Cámaras de vigilancia registran de manera permanente cada uno de sus movimiento s y personal del Servicio Penitenciario de Córdoba supervisa su evolución para evitar posibles autolesiones o eventuales agresiones por parte de otros detenidos.

Por disposición del fiscal Raúl Garzón , Barrelier permanece aislado y no recibe visitas particulares . La única excepción corresponde a su defensor, Jorge Cassini, quien mantiene contacto profesional con el imputado. Además, por el momento no está previsto su traslado a pabellones comunes ni a otra dependencia penitenciaria.

La indagatoria sigue sin fecha

La prioridad de la fiscalía es preservar el estado físico y mental del acusado para avanzar hacia una instancia considerada central dentro del expediente: la declaración indagatoria. Sin embargo, ese paso todavía no tiene una fecha definida.

Los investigadores consideran indispensable determinar previamente si Barrelier comprende el proceso judicial que enfrenta y si está en condiciones de ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

En esta línea, durante la próxima semana especialistas del Poder Judicial iniciarán una serie de evaluaciones psiquiátricas. Los estudios buscarán establecer si el acusado presenta algún trastorno mental relevante para la causa, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento de los hechos investigados y si posee capacidad para afrontar el proceso penal.