Cuando parecía que la relación marchaba con gran estabilidad, la noticia cayó como una sorpresa en el mundo del espectáculo. Tras tres años de un romance cuidado y mantenido en bajo perfil, Jorge Rial y María del Mar Ramón decidieron tomar caminos separados. La ruptura no incluyó escándalos ni terceros en discordia, sino que fue una decisión consensuada.

Embed - Un reconocido y polémico conductor se separó de su pareja 30 años menor: de quién se trata

Según detalló Ángel de Brito en LAM, el punto final se dio en excelentes términos, pero la incompatibilidad de agendas y la distancia terminaron siendo determinantes. “Tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implican pasar un par de años afuera” , reveló el conductor, dejando en claro que los nuevos compromisos de la escritora fueron el principal detonante.

Lejos de esquivar el tema, la propia María del Mar Ramón rompió el silencio y, en un breve pero contundente diálogo con el programa de América TV, confirmó la noticia. Con la elegancia que la caracteriza, remarcó la buena onda que quedó tras la separación:

“Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”, expresó.

Estallaron los rumores por el vínculo de Jorge Rial y María del Mar Ramón. La pareja llegó a su fin. Archivo MDZ

Un dato particular de esta historia de amor, que ellos siempre supieron llevar con total naturalidad sin darle importancia a los prejuicios, es la marcada brecha generacional. Se llevan exactamente 31 años de diferencia, un número que jamás fue un obstáculo mientras el vínculo se mantuvo firme.

Hoy, la historia que comenzó en 2023 escribe su capítulo final de la manera más madura posible. Mientras el conductor continúa afianzado en Argentina sus proyectos en radio, streaming y televisión, María del Mar ya armó las valijas para radicarse en el exterior y enfocarse de lleno en sus nuevos desafíos laborales.