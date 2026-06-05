El prestigioso conductor que estaría separado a un mes de blanquear su relación: el curioso motivo

Apenas un mes después de haber confirmado a principios de mayo que se estaban conociendo, Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda habrían decidido tomar caminos separados. Todo indica que el amor no fue suficiente para sostener el vínculo frente a los inminentes desafíos profesionales del histórico conductor, además de un imperioso deseo que sin dudas, generó ciertos cuestionamientos.

La noticia salió a la luz en el programa LAM, donde Pepe Ochoa detalló las razones detrás de este sorpresivo y abrupto final. El foco de la decisión está puesto en la cobertura del próximo Mundial, un evento que demandará la atención completa y la ausencia prolongada del conductor.

"Decidieron separarse por un proyecto que tiene él ahora. Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país" , explicó Ochoa.

Al parecer, tanto Tinelli como Almeyda analizaron la situación y entendieron que apostar por una relación a distancia no iba a funcionar, especialmente cuando el vínculo recién estaba dando sus primeros pasos.

La enigmática reacción de Tinelli

marcelo tinelli Marcelo Tinelli. IG @marcelotinelli

Para intentar confirmar la información de primera mano, Ochoa relató que se comunicó directamente con el conductor a través de mensajes. Sin embargo, la respuesta de Tinelli estuvo lejos de ser una aclaración formal. Ante la pregunta directa sobre su separación amorosa, el presentador se limitó a responder con un escueto "ja ja ja".

Frente a la insistencia del periodista para obtener más detalles o una confirmación, Tinelli decidió llamarse a silencio y dejó de contestar. Cabe recordar que, si bien en las últimas semanas había admitido el acercamiento con Almeyda, siempre se encargó de negar rotundamente que existiera un "noviazgo oficial".

Este breve capítulo amoroso y su distanciamiento ocurren poco tiempo después de la ruptura de Tinelli con Milett Figueroa. Aquella relación, mucho más extensa y pública, tuvo un final que rozó lo tormentoso mediáticamente. La modelo peruana llegó a deslizar en su momento que el conductor le habría sido infiel, aunque nunca involucró a Rossana Almeyda en esas acusaciones.