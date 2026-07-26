Pedro Aznar y David Lebón cautivaron a los fans de Serú Girán con un show emocionante en el Arena Maipú

Pedro Aznar y David Lebón finalmente se presentaron en la provincia con un show único que emocionó a todos los presentes.

David Lebón y Pedro Aznar llegaron a la provincia de Mendoza para interpretar clásicos del recordado grupo musical Serú Girán. Los artistas se presentaron en un Arena Maipú colmado de fanáticos que cantaron a la par de los músicos quienes quedaron cautivados por el público.

"Parado en el medio de la vida" fue la encargada de abrir una noche que quedará en la memoria del público. Con su estilo inconfundible, David Lebón y Pedro Aznar honran el legado de Serú Girán a través de un espectáculo que combina talento, complicidad y una historia compartida, sostenido por un repertorio inoxidable.

Con una puesta en escena en la que se destacan el diseño de luces y las visuales inspiradas en el universo de la banda, la velada continuó con "Frecuencia Modulada", "El Mendigo en el Andén" y "Canción de Alicia en el País".

Serú Girán brilló en Mendoza ante un Arena Maipú colmado de fanáticos La euforia se apoderó del Arena Maipú Stadium hasta el último acorde. "No Llores por Mí, Argentina" hizo que el público se levantara de sus butacas para cantar y celebrar una noche atravesada por el espíritu del rock. El cierre, con "Peperina" y la inolvidable "Seminare", coronó un concierto histórico.

Pedro Aznar y David Lebón brillaron en Mendoza. Foto: Valentin Alsina - Power Play. La buena noticia tras el show, es que Pedro Aznar y David Lebón volverán a encontrarse con el público de Mendoza. El próximo show tendrá lugar el día 12 de noviembre tras agotar este 25 de julio.