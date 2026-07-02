Para los fanáticos de Serú Girán: Pedro Aznar y David Lebón suman una nueva fecha en Mendoza
Tras agotar todas las localidades para su primera presentación, los históricos músicos confirmaron un segundo show en el Arena Maipú.
"Serú Girán por Lebón y Aznar" es un éxito rotundo en todo el país y Mendoza no es la excepción: luego de agotar completamente la función del 25 de julio, los artistas acaban de confirmar una nueva fecha para el jueves 12 de noviembre en el Arena Maipú.
La "Serú-manía" está a la orden del día, y los mendocinos lo saben. La gira ya acumula cinco funciones agotadas en tiempo récord en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de localidades llenas en Córdoba y Rosario.
Un fenómeno intergeneracional
El éxito en la convocatoria no se explica únicamente por la nostalgia. La gran revelación de este tour es lo que ocurre abajo del escenario: el público mendocino y del resto del país se ha convertido en un crisol de edades. Padres e hijos, abuelos y nietos, y jóvenes que están internalizándole en este mundo, se unen en la convocatoria.
Durante más de dos horas de espectáculo, Pedro Aznar y David Lebón se suben al escenario para homenajear la obra que construyeron hace décadas junto a Charly García y el recordado Oscar Moro.
Por supuesto, el dúo está acompañado por una sólida banda integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados).
Cuándo se habilita la segunda fecha
Para los fanáticos que no llegaron a conseguir lugar en la primera fecha, podrán adquirir sus entradas a partir de este viernes 3 de julio a las 12:00 horas a través de de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú. Habrá 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Galicia Visa.