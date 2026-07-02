Nadie se lo esperaba: se confirmó la peor noticia para Mauro Icardi

En medio del drama amoroso que enfrenta el futbolista con la China Suárez, el representante de Icardi hizo un importante anuncio en Instagram.

En los últimos días, se comenzó a rumorear que Mauro Icardi quedó fuera del club de fútbol turco, Galatasaray. Ahora, el representante del futbolista, Elio Pino, compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde reveló qué sucederá con el deportista.

"Quiero aclarar las informaciones falsas publicadas en algunas cuentas de redes sociales que buscan difamar sistemáticamente a mi cliente, el señor Icardi y a mí mismo", dice la primera parte del anuncio.

El comunicado que compartió en Instagram Elio Pino. Instagram Aslanhaber.__. "El 18 de mayo de 2026 se celebró una reunión entre el Galatasaray y yo respecto a la renovación del contrato del señor Icardi. Dado que las expectativas de las partes no coincidían, esta reunión no tuvo un resultado positivo. Quiero enfatizar especialmente que esto no tiene nada que ver con el tiempo de juego; no se ha formulado ninguna demanda en ese sentido", expresó Pino.

"Tras esta reunión, no se ha llevado a cabo ninguna otra conversación ni negociación. Sin embargo, durante este proceso, hemos observado ataques sistemáticos (y claramente organizados e intencionados) dirigidos contra nosotros en las redes sociales y, en general, en los medios", aseguró el representante de Icardi.