La polémica foto de Mauro Icardi y el fulminante destrozo en vivo de Yanina Latorre: "Eras cornudo consciente"

Luego de la imagen compartida por el jugador, donde se veía a la conductora como "payasa", la panelista no se quedó callada.

La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi se sumó a un extenso ida y vuelta de polémicas y rumores. Luego de que el delantero compartiera una foto de la mediática vestida de payaso y la tildara de "cornuda", Latorre aprovechó su espacio en SQP (América TV) para responder con un descargo contundente, repasando sin filtro el historial personal, familiar y profesional del jugador.

Lejos de esquivar el dardo, Latorre tomó el guante y le restó peso al calificativo. "Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. No me mandé ninguna cagada y no creo que una mujer tenga la culpa", comenzó, para luego apuntar directamente a los códigos del fútbol. La panelista le recordó a Icardi sus inicios con Maxi López, acusándolo de traicionar al amigo que le abría las puertas de su casa los fines de semana.

El descargo completo de Yanina Latorre contra Icardi El repaso de archivos no se detuvo ahí. Latorre enumeró las crisis de Icardi con Wanda Nara, mencionando los episodios de la conductora con el futbolista Keita Baldé y el cantante L-Gante. "Eras cornudo consciente y la perdonabas", arremetió Latorre, diferenciando su propia postura ante una crisis matrimonial de los "papelones" públicos que le adjudicó al futbolista, recordando cuando se ausentó de los entrenamientos del PSG en plena Champions League por el escándalo con la China Suárez.

En otro pasaje, la conductora llevó el cruce al plano familiar. Contrastó el cuidado que ella le dedica a su madre, Dora, con la situación del padre de Icardi en Rosario, afirmando que el señor debe organizar ollas populares mientras el jugador expone su vida privada en redes sociales o publica fotos cazando animales.

Mauro Icardi sobre Yanina Latorre en Instagram. IG @mauroicardi Para coronar su descargo, la panelista fue directo al ego del delantero. Tras sugerirle que deje de hacer videos para desmentir rumores y se concentre en entrenar como los demás jugadores de renombre, Latorre le dejó en claro su lugar en la agenda mediática actual: "Acá lo divertido es el Wanda Gate. Vos sos el exmarido de Wanda".