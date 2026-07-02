Tras los rumores de crisis: el curioso video de Mauro Icardi con la China Suárez que despertó polémica

Cuando todos hablaban de una fuerte crisis y una tercera en discordia, la pareja reapareció en las redes sociales.

El gate entre Mauro Icardi, la China Suárez y los rumores de Ekaterina Ojeda como tercera en discordia sumó un capítulo inesperado. Cuando las versiones indicaban que la actriz había abandonado la casa que compartían tras descubrir mensajes comprometedores del futbolista, la pareja decidió romper el silencio con un video y un ataque letal contra Yanina Latorre.

Un video que generó comentarios Lejos de la imagen de una pareja en plena ruptura, la China Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus historias de Instagram donde se la ve junto a Icardi.

En la grabación, captada desde el interior de un vehículo, el delantero aparece apoyado sobre el capot del auto haciendo el gesto de un león, mientras la actriz juega frente a la cámara, respondiéndole con la misma gesticulación. El clip finaliza con una foto de ambos abrazados, sonrientes y muy acaramelados, dejando en claro que no hay distanciamiento entre ellos.

Ante el video, el ataque digital no se limitó y lejos de apoyarlos, fueron duramente críticos con el protagónico: "Como desveo esto", "Menos mal que era actriz", "Extraño mi vida antes de ver este video", "Son el descanso de Argentina".

El feroz dardo de Icardi a Yanina Latorre Mauro Icardi contra Yanina Latorre. IG @mauroicardi Pero la respuesta mediática no terminó con el video romántico. Mauro Icardi, visiblemente enfurecido por la información que circuló el día anterior en SQP, dada por Yanina Latorre, decidió ir a fondo contra la panelista.