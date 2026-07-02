Se pudrió: salió a la luz dónde está la China Suárez tras dejar a Mauro Icardi

La actriz y el futbolista tuvieron una importante pelea. Este jueves en La mañana con Moria, Gustavo Méndez reveló dónde se encuentra Suárez.

La China Suárez se fue de la casa de los sueños que compartía con Mauro Icardi.

Los rumores sobre una crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez crecieron en las últimas horas, luego de que trascendiera que la actriz habría abandonado la casa que compartía con el futbolista tras una fuerte discusión. La versión surgió pocos días después de que una joven modelo asegurara públicamente que había sido encarada por el delantero, una situación que, según trascendió, habría generado un fuerte impacto en la relación.

Durante el programa La mañana con Moria, Gustavo Méndez dio detalles de lo ocurrido y buscó bajar el tono de la polémica. Según explicó, se trató de "una pelea más". "Ellos tuvieron un ida y vuelta como cualquier pareja. Es algo normal que pasa en todas las relaciones", aseguró el periodista.

Esto fue lo que contó Gustavo Méndez en La mañana con Moria sobre la China Suárez y Mauro Icardi El panelista también reveló qué hizo la actriz tras la discusión: "El martes, después de la discusión, la China Suárez se fue. Se fue a San Jorge, a su casa, donde en su momento vivió con Benjamín Vicuña. Lo cierto es que ella antes de volverse a Europa tenía que resolver varias cosas en la propiedad, así que le vino bien la distancia y el alejarse un rato".

"No es la primera vez que discuten y alguno se va", afirmó Méndez. Y añadió: "Lo que dicen desde la casa de los sueños de La China y Mauro es que esta es 'una pelea más'. No es nada de otro mundo".