La muerte de María Rosa Fugazot enluta al mundo del espectáculo y en el programa de Moria Casán revelaron nueva información.

María Rosa Fugazot falleció a los 83 años y la noticia conmocionó al mundo del espectáculo. La actriz fue encontrada descompensada en su casa ubicada en Palermo y, tras la llegada del personal del SAME al lugar, constataron su deceso.

En el programa de Moria Casán compartieron detalles de cómo fueron sus últimas horas: "Ella vivía en el quinto piso y desde el sábado que no se sabía nada de ella. La encargada la vio el sábado por última vez y no estaba mal de salud".

Mercedes Ninci aclaró también que la encargada le expresó que la veía "muy triste por la muerte del hijo y estaba viviendo sola. Lo que me cuentan es que la prima al no saber nada de ella viene con una amiga, llaman al SAME porque la encuentran desvanecida".

Cómo fueron las últimas horas de María Rosa Fugazot Revelaron cómo fueron las últimas horas de María Rosa Fugazot antes de la muerte

"Hay dos versiones, una que estaba desvanecida en el piso y la otra es que estaba desvanecida en la cama", comentó la periodista desde el lugar donde falleció la actriz. También aclaró que se realizará una autopsia para precisar la causa de muerte debido a que "el médico del SAME no firmó el certificado de defunción".