Muerte del Indio Solari: el polémico comentario de Luis Majul sobre los fans que fueron al velatorio

El Indio Solari finalmente fue despedido por miles de fanáticos que se acercaron hasta la capilla ardiente que se armó en el Microestadio José María Gatica ubicado en Villa Domínico. El cantante falleció el viernes producto de un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de inmediato.

Luis Majul , conductor de LN+, decidió opinar sobre el último adiós y criticó fuertemente a las personas que viajaron e hicieron fila por largas horas para poder despedirse de su ídolo.

"Una breve mención, yo sé que es políticamente incorrecta. Vayan a laburar, muchachos; para salir de la malaria hay que salir a laburar ", comenzó diciendo el periodista mientras pasaban imágenes de la multitud en las inmediaciones del Microestadio José María Gatica.

Muerte del Indio Solari: el polémico comentario de Luis Majul sobre los fans que fueron a despedirlo

Luego, agregó: "¿Te tomás el día? La pucha, qué suerte tenés. Yo me equivoqué de laburo". Las palabras del periodista generaron miles de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

Despedida Indio Solari Luis Majul criticó a los fans del Indio Solari. Juan Mateo Aberastain/MDZ

"No hace falta, Luis, ese nivel de agresión, si yo respeto tu opinión, no hace falta que lastimes a mucha gente, respetala, fin", "Qué tipo resentido, con cero empatía, sin sentimientos", fueron algunos comentarios de los usuarios que escucharon las palabras de Luis Majul.