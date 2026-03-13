Murió teniendo relaciones sexuales y la autopsia confirmó que fue estrangulada

Lo comenzó como una emergencia médica por "dificultades respiratorias" y terminó convirtiéndose en una investigación por femicidio en la ciudad de Caleta Olivia . El hecho se produjo durante la madrugada del miércoles. Tras el fallecimiento de Ada Barrozo Quilo , su pareja aseguró a la policía que la mujer se había desvanecido mientras mantenían relaciones sexuales .

Sin embargo, la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones , lo que llevó al Juzgado de Instrucción Nº 1 a ordenar la inmediata detención e incomunicación del hombre.

De acuerdo con lo expresado por el comisario inspector Alejandro Gutiérrez ante la prensa local, "la prueba física y científica es irrefutable".

Fue un vecino quien llamó a la policía pasadas las 2 de dicho día, tras ser convocado por el detenido. Este vecino incluso intentó realizar maniobras de RCP sin éxito.

Ahora se espera conocer el testimonio del acusado de femicidio ante la Justicia.

Quién era la mujer estrangulada

Ada tenía 44 años y era una vecina muy querida en Caleta Olivia. Oriunda de Cochabamba, Bolivia, residía en la ciudad santacruceña desde hacía varios años, donde trabajaba como peluquera, emprendimiento que publicitaba en sus redes.

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Era madre de una hija, quien en las últimas horas brindó un doloroso testimonio asegurando que su madre "estaba muy golpeada".

La comunidad despidió los restos de Ada este jueves entre pedidos de justicia, mientras la policía continúa recolectando testimonios de familiares y vecinos para reconstruir el vínculo de la pareja.

Una amiga de la fallecida escribió en sus redes sociales: "Qué triste noticia por tu partida. Sé que solo es un adiós, un hasta pronto, pero duele mucho. Siempre te recordaré con esa alegría que tú solías tener y tomar con mucho humor cualquier problema. Te extrañaré, vuela alto y mi más sentido pésame para toda tu familia, en especial a tu hija".