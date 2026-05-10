Delfina Lanusse rompió el silencio, defendió su inocencia y repartió acusaciones

Luego de que se desatara el escándalo por el caso del propofol hace más de un mes, Delfina Lanusse rompió el silencio en redes sociales con un video posteriormente eliminado a través de una cuenta de Tik Tok atribuida a la médica.

No obstante, Lanusse también reapareció en X con una serie de posteos sobre la veracidad del audio que se viralizó al comienzo del caso.

Delfina Lanusse reapareció en las redes sociales para agradecer a aquellos que se mantuvieron a su lado y aseguró que confía en la Justicia.

“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera”, comenzó su video la anestesista a modo de descargo, "siento que después de tanto ruido está bueno aparecer”. Después, agregó que "no soy lo que quizás gira por todos lados en las noticias”.

En el mismo video, la residente de anestesiología también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento que recibió desde que salió a la luz la muerte de Alejandro Zalazar, el exresidente que falleció por una sobredosis y cuyo caso expuso presuntas fiestas privadas en las que circulaban anestésicos, conocidas como las "Propofest".

Video Delfina Lanusse Descargo TikTok X: @XDecretoOK

“Quería agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy muy difícil de mi vida, personal y profesional”, sostuvo.

En relación con la investigación judicial, Lanusse prefirió no dar mayores detalles y remarcó: “No puedo ni corresponde explicar por acá”. Aun así, aseguró que mantiene confianza en el avance de la causa. “La Justicia está trabajando, yo confío en ese proceso y con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”, afirmó.

"Acto seguido me deja de contestar y me bloqueó", el posteo de Lanusse contra Agustina Scazzuso

Tras su descargo en TikTok (que a los pocos minutos de ser publicado, se viralizó y la anestesista lo borró), Lanusse realizó un posteo en X en el que disparó directamente contra Agustina Scazzuso, quien de acuerdo con el audio que circuló por todos los grupos de anestesiólogos de la Ciudad de Buenos Aires y que luego se viralizó al resto del país, fue la fuente de información.

En la publicación, "Fini" muestra un presunto chat con Scazzuso en el que aparece el famoso audio reenviado junto con la indignación de Lanusse: "La verdad sin palabras lo que dijiste de mí".

chat delfina lanusse con agustina scazuzo

Acto seguido, la anestesista imputada actualmente en la causa por el robo de fármacos hospitalarios le pidió el nombre de la persona que grabó el audio, a lo que Scazzuso le plantea la posibilidad de tener una llamada telefónica.

"La parte que sí quedó grabada: el audio. La parte que no: su llamada negando todo, diciendo que jamás hablaría así de mí y que ni conocía a la persona del audio", sentenció Lanusse a través de su supuesta cuenta de X.

Tras ese presunto intercambio, la situación habría finalizado, según la anestesista, con un llamado al silencio y un bloqueo por parte de Agustina: "Un amor de persona Agus Scazzuso", ironizó.

No obstante, la captura de pantalla que publicó Lanusse muestra la foto de perfil de Scazzuso, cuestión que no sería posible en el caso de que existiera un bloqueo. Por otro lado, tampoco brindó registros de la llamada telefónica que habría tenido lugar entre ambas, dejando más dudas a una causa que todavía sigue bajo investigación.