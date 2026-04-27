Fetos en bolsas y una posible red de apropiación de bebés: qué encontraron en una clínica de Villa Ballester

Lo que comenzó como una búsqueda de paradero interprovincial, iniciada en la provincia de Santiago del Estero, se transformó en un macabro hallazgo este viernes, cuando la Policía Bonaerense allanó la Clínica Santa María , en Villa Ballester, encontrando ocho fetos en bolsas de basura e indicios de una red de venta de bebés.

Luego de un allanamiento en este centro médico del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA), el director del establecimiento mintió sobre la presencia de la víctima.

La causa se inició en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, por el abuso sexual de una niña de 12 años .

Es que la menor abusada, que cursaba un embarazo de 8 meses (32 semanas), fue trasladada a Buenos Aires junto a su madre por una ONG con sede en Palermo . El bebé resultante del abuso nació en la clínica señalada.

Sin embargo, la madre de la niña, tras el procedimiento en la clínica, declaró ante la policía desconocer el paradero y el estado de vida del bebé .

Cuando la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas llegó a la clínica, el director negó inicialmente que la menor estuviera allí, aunque luego se constató su presencia.

El allanamiento en la "Clínica del Horror"

Tras obtener una orden de allanamiento del Juzgado Federal de Tres de Febrero, los efectivos de Delitos Complejos realizaron un fuerte operativo el lugar.

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Al requisar la clínica, los efectivos encontraron un total de ocho fetos dentro de bolsas de consorcio en el fondo del establecimiento. Cinco estaban completamente formados y tres en estadios iniciales. Varios presentaban signos de desmembramiento, lo que sugiere prácticas sistemáticas de interrupciones de embarazo de alto riesgo.

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Además, se secuestraron registros manuscritos que podrían confirmar la actividad ilegal del centro médico.

La actualidad de la causa

De acuerdo con lo trascendido, la investigación, que ahora cuenta con la intervención de la UFI N.º 7 de San Martín y la Justicia Federal, sospecha que el bebé de la niña de 12 años pudo haber nacido vivo y haber sido entregado o vendido, lo que confirmaría un entramado de trata de personas aprovechando la vulnerabilidad extrema de la familia.

Además, se investiga el rol de la ONG radicada en Palermo que habría financiado los pasajes y el alojamiento de la menor. Aunque la organización se presenta como defensora de la salud reproductiva, el avanzado estado de embarazo de la víctima plantea interrogantes sobre la legalidad y ética del procedimiento realizado en la clínica de Villa Ballester.