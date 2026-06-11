Buscan intensamente a un hombre de 54 años desaparecido en Guaymallén

El hombre desapareció en Guaymallén hace más de 48 horas. La Policía realiza rastrillajes y averiguaciones mientras crece la preocupación entre sus familiares.

Un hombre de 54 años permanece desaparecido desde el pasado 9 de junio y es intensamente buscado por familiares. Se trata de David Alejandro Román, quien fue visto por última vez en Colonia Segovia, Guaymallén, y que desde entonces no volvió a comunicarse con sus allegados ni se registraron indicios sobre su ubicación.

Según informaron sus familiares, desde entonces no volvieron a tener contacto con él y ya transcurrieron más de 48 horas sin noticias, una situación que calificaron como completamente inusual. Al momento de la desaparición vestía campera negra, pantalón cargo marrón y zapatillas blancas.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 13.25.52 La preocupación es cada vez mayor debido a que David padece epilepsia, una condición que requiere seguimiento y asistencia en caso de sufrir una crisis. Además, sus allegados indicaron que atraviesa distintos problemas de salud mental, por lo que temen que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Actualmente, personal policial lleva adelante distintas medidas para intentar localizarlo, entre ellas averiguaciones, entrevistas y rastrillajes en diferentes sectores del departamento.