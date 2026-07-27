Brutal accidente en Berazategui: dos jóvenes en estado crítico tras chocar y prenderse fuego su auto por una calle en mal estado

Un violento accidente ocurrido en la localidad bonaerense de Berazategui dejó como saldo a dos jóvenes de 18 años gravemente heridos. El hecho, que tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio, se desencadenó cuando el vehículo en el que circulaban perdió el control tras pasar por encima de una boca de alcantarilla defectuosa.

El siniestro se produjo en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Cámaras de seguridad de la zona captaron la dramática secuencia en la que el automóvil, un Peugeot 206, pasó sobre la tapa de la alcantarilla, despistó e impactó contra otro vehículo que circulaba por la misma vía.

El video del accidente en Berazategui Producto del choque, se inició un incendio que consumió gran parte del rodado, el cual quedó completamente destruido. Debido a la magnitud de las heridas sufridas, las víctimas fueron trasladadas de urgencia y continúan hospitalizadas en estado grave.

Los vecinos de la zona expresaron su indignación, asegurando que el accidente fue consecuencia de la falta de mantenimiento municipal. Según denunciaron, la tapa de la boca de tormenta había quedado suelta tras una obra de refacción previa, y ya se habían realizado múltiples reclamos para que fuera reparada de forma adecuada.