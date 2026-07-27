Brutal accidente en Berazategui: dos jóvenes en estado crítico tras chocar y prenderse fuego su auto por una calle en mal estado
Dos jóvenes de 18 años terminaron gravemente heridos luego de protagonizar un aparatoso choque en Berazategui.
Un violento accidente ocurrido en la localidad bonaerense de Berazategui dejó como saldo a dos jóvenes de 18 años gravemente heridos. El hecho, que tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio, se desencadenó cuando el vehículo en el que circulaban perdió el control tras pasar por encima de una boca de alcantarilla defectuosa.
El siniestro se produjo en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. Cámaras de seguridad de la zona captaron la dramática secuencia en la que el automóvil, un Peugeot 206, pasó sobre la tapa de la alcantarilla, despistó e impactó contra otro vehículo que circulaba por la misma vía.
El video del accidente en Berazategui
Producto del choque, se inició un incendio que consumió gran parte del rodado, el cual quedó completamente destruido. Debido a la magnitud de las heridas sufridas, las víctimas fueron trasladadas de urgencia y continúan hospitalizadas en estado grave.
Los vecinos de la zona expresaron su indignación, asegurando que el accidente fue consecuencia de la falta de mantenimiento municipal. Según denunciaron, la tapa de la boca de tormenta había quedado suelta tras una obra de refacción previa, y ya se habían realizado múltiples reclamos para que fuera reparada de forma adecuada.
A pesar de haber transcurrido más de una semana del siniestro, los vecinos advierten que el peligro persiste, ya que la alcantarilla sigue sin ser arreglada y todavía se observan restos del vehículo y daños en el mobiliario urbano en el lugar del accidente.