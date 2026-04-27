Tras la denuncia y el impactante video, así sigue la causa contra el ex Puma Patricio Albacete
La Justicia ya dictó medidas de protección y la investigación avanza tras la denuncia por tentativa de femicidio presentada por la víctima.
En los últimos días, el ex Puma Patricio Albacete quedó en el medio de la polémica luego de que su expareja, Pamela Pombo, lo denunciara por tentativa de femicidio. Además, la modelo presentó un video en el que se observa al exrugbier golpeándola y arrastrándola por el piso.
Video: así fue el brutal ataque
“Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Escaló mucho con la violencia, pensé que me moría”, señaló Pombo. “La mayoría fueron discusiones por infidelidades de él. Nada, yo pedía explicaciones y eran las mismas: 'Estás loca, inventando'. Encontré una tanga en el auto y me dijo que llevaba tres años ahí”, agregó, sobre los motivos que llevaron a su separación en enero.
“Hace siete meses que vivo en alerta, que no como bien, que no duermo”, expresó, en diálogo con América TV.
Medidas Judiciales
La Justicia dispuso las siguientes medidas para proteger a la denunciante:
- Exclusión del hogar: se ordenó el retiro inmediato de Albacete de la vivienda que compartía con Pombo. Tras un intento fallido el 24 de abril, lograron notificar al exrugbier, quien retiró sus pertenencias bajo supervisión, aunque retuvo un juego de llaves.
- Restricción perimetral: se dictó una orden de prohibición de acercamiento por un plazo de 90 días.
- Botón antipánico: se le entregó un dispositivo de alerta a Pombo como medida de seguridad adicional.
El silencio de Albacete
Por el momento, el ex Puma no dio declaraciones al respecto.