Tras la denuncia y el impactante video, así sigue la causa contra el ex Puma Patricio Albacete

La Justicia ya dictó medidas de protección y la investigación avanza tras la denuncia por tentativa de femicidio presentada por la víctima.

Albacete y Pombo se habían separado en enero.

En los últimos días, el ex Puma Patricio Albacete quedó en el medio de la polémica luego de que su expareja, Pamela Pombo, lo denunciara por tentativa de femicidio. Además, la modelo presentó un video en el que se observa al exrugbier golpeándola y arrastrándola por el piso.

Video: así fue el brutal ataque Así atacó el exPuma Patricio Albacete a su expareja

“Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Escaló mucho con la violencia, pensé que me moría”, señaló Pombo. “La mayoría fueron discusiones por infidelidades de él. Nada, yo pedía explicaciones y eran las mismas: 'Estás loca, inventando'. Encontré una tanga en el auto y me dijo que llevaba tres años ahí”, agregó, sobre los motivos que llevaron a su separación en enero.

Pamela Pombo y Patricio Albacete Pamela Pombo rompió el silencio sobre los episodios de violencia que vivió con Patricio Albacete. Captura de pantalla Youtube América TV/ Instagram Patoalbacete.

“Hace siete meses que vivo en alerta, que no como bien, que no duermo”, expresó, en diálogo con América TV.