Tragedia: un policía murió después de que le cayera encima un cartel desde la Autopista 25 de Mayo

El oficial falleció luego de que el cartel se desplomara tras el impacto de un camión fuera de control. El conductor fue demorado en Boedo.

El cartel cayó desde aproxidamente ocho metros y cayó sobre el policía, que murió en el lugar.

Un oficial de la Policía de la Ciudad murió este lunes en Flores luego de ser alcanzado por un cartel de señalización que cayó desde la Autopista 25 de Mayo. La estructura se desplomó después de que un camión fuera de control chocará contra el guardarraíl.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, donde funciona una garita policial correspondiente a la Comisaría Vecinal 7A, lugar en el que el oficial se encontraba prestando servicio al momento de la trágica muerte.

Cómo fue la trágica muerte del policía De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, un camión que circulaba por la autopista impactó contra una estructura metálica instalada en la traza elevada. Como consecuencia del choque, el cartel se desprendió y cayó hacia la vía pública.

Según la reconstrucción del hecho, la estructura cayó desde una altura aproximada de ocho metros e impactó directamente sobre el efectivo, causándole heridas fatales. El fallecimiento del oficial fue confirmado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas indicaron que la muerte se produjo por la violencia del golpe recibido tras la caída del cartel.