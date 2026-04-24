Quién es el sospechoso de haber matado a un policía en La Matanza que está prófugo: por qué detuvieron a su mamá

A días del asesinato de Mauro Fabián Molina, un policía de 42 años, a manos de un grupo de delincuentes mientras ejercía de custodio sobre la recaudación de un local en el partido de La Matanza, la causa avanzó con la detención de la madre del principal sospechoso del ataque tras ser considerada partícipe necesaria del crimen. Sin embargo, este último sigue prófugo y ya cuenta con un pedido de captura en su contra tanto para dentro como fuera del país.

Se trata de Arnaldo Andrés Aquino, de 41 años, quien se encontraba con arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica. Este sería el responsable del disparo mortal que recibió el efectivo en el pecho. Por su parte, Celsa Amarilla (61), la madre de Aquino, fue señalada en primer lugar por encubrimiento, pero con el paso de las horas terminó siendo acusada de haber proporcionado la camioneta con la que el grupo de delincuentes llegó al teatro del crimen; por este motivo, su imputación cambió a una mucho más grave.

Es así como la mujer terminó siendo detenida apenas horas después del asesinato en su casa de Ciudad Evita, en la misma donde estaba domiciliado el presunto tirador. Además de dar con su captura, los uniformados de la DDI de La Matanza se llevaron el vehículo utilizado para perpetrar el crimen, una Volkswagen Amarok gris, que resultó ser robada poco antes en Belén , Escobar, y $340.000 en efectivo.

image La detención de Celsa Amarilla se efectuó horas despúes del asesinato.

Sin embargo, durante el allanamiento de urgencia, no se logró dar con Aquino, quien continúa prófugo desde el momento del asesinato de Molina. Además, el fiscal a cargo de la investigación, Adrián Arribas, también solicitó la captura de otros dos individuos que también estarían implicados en el hecho.

Cómo fue el asesinato del policía

El efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sufrió la emboscada y posterior asesinato por parte de dos delincuentes en la vereda de una distribuidora de pollos ubicada en el cruce de la Ruta Nacional N° 3 y Marconi y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Polícia Asesinado Isidro Casanova X: @MARCELOFAVAOK

En las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del vehículo y se acercaron rápidamente a la camioneta de recaudación que intentaron robar; forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

Tras el violento suceso, otros efectivos de la policía que realizaban un recorrido por el lugar encontraron y trasladaron a Molina de urgencia al Hospital Paroissien de la misma localidad. A pesar de las maniobras de reanimación y el esfuerzo del equipo médico, las heridas resultaron fatales y su fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso.