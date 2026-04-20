Intentó robar un gabinete de gas, fue sorprendido por la Policía y se dio a la fuga: lo atraparon a los pocos metros

Un hombre de 23 años fue sorprendido por efectivos policiales cuando intentaba sustraer un gabinete de gas. Al notar la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga a pie, pero fue capturado.

Un hombre de 23 años fue aprehendido en Guaymallén por la Policía de Mendoza luego de ser sorprendido intentando robar un gabinete de gas. La intervención se dio en el marco de una serie de operativos preventivos realizados en el Gran Mendoza.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió en calles Castro y Ushuaia, donde efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) detectaron a un sujeto que intentaba sustraer un medidor de gas. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga a pie.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos por escapar, los uniformados lograron interceptarlo y detenerlo en el lugar. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una pinza y se constató el daño que el malhechor le produjo al gabinete de gas.

Vehículos secuestrados en controles viales En paralelo, distintos controles viales en el Gran Mendoza derivaron en el secuestro de varios rodados.

En Ciudad, en la intersección de calles Arístides Villanueva y Martínez de Rosas los uniformados procedieron al secuestro de una moto Honda GLH 150 cc y de un automóvil Honda City. En el caso de la motocicleta, el conductor circulaba sin licencia de conducir, sin cédula de identificación del rodado y sin seguro obligatorio; mientras que el conductor del auto tampoco tenía licencia habilitante. En ambos casos intervino personal de Tránsito Municipal.