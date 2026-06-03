Alquiló un departamento y denunció al dueño por robo: lo detuvieron con una camioneta pedida por la Justicia

Un insólito episodio desembocó el fin de semana en la detención del dueño de un departamento en Las Heras . La inquilina, una ayudante terapeutica , de 41 años y oriunda de San Juan , lo denunció por el robo de pertenencias y policías descubrieron que el sospechoso tenía una camioneta con pedido de secuestro . Por eso, fue detenido.

Todo comenzó alrededor de las 11 del sábado, cuando la mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y relató que estaba alquilando un departamento en calle Alvear al 100, del cual salió el pasado jueves 28 para dirigirse a un trabajo cama adentro en la vivienda de un paciente que vive en la zona.

Dos días después, regresó al inmueble arrendado y se sorprendió al notar que la puerta de ingreso tenía la cerradura violentada y el interior estaba revuelto, constatando que le faltaba un parlante Sony azul y rosa. Inmediatamente, decidió dar aviso a las autoridades sobre esa situación.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría 16° arribó hasta el lugar y puso en conocimiento a los efectivos de que el dueño del departamento estaba en el complejo y le confesó que había sido él quien ingresó al alojamiento. El hombre se justificó afirmando que entró de improvisto para higienizarse y retirar algunos utensilios de limpieza que necesitaba para su casa.

No obstante, el arrendador no le pudo dar explicacione sobre la desaparición del parlante de la ayudante terapeutica y tampoco sobre un maletín, que también fue denunciado como sustraído por la mujer, surge del procedimiento policial.

El hallazgo de una camioneta sustraída

En medio de esa situación, la inquilina le reclamó al propietario que estaba ocupando la cochera alquilada con su Renault Kangoo, por lo que el sujeto la sacó a la vereda. En ese instante, los policías actuantes notaron que el dominio de la chapa patente no era el mismo grabado en los cristales.

Por eso, verificaron esos dígitos identificatorios con personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y así supieron que el vehículo utilitario presentaba un pedido de secuestro, a raíz de una denuncia de hurto agravado radicada este año en la Oficina Fiscal Las Heras N°1.

Luego de que las autoridades de esa dependencia del Ministerio Público Fiscal (MPF) tomaron conocimiento sobre la situación, se ordenó trasladar a una seccional de la jurisdicción en averiguación de los hechos denunciados y por la camioneta secuestrada, la cual fue puesta a disposición de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones.