Rompió una vidriera, robó ropa por $1 millón y fue detenido en Guaymallén tras una persecución

El sospechoso fue localizado gracias al monitoreo del CEO y terminó detenido en Guaymallén. La Policía recuperó la totalidad de las prendas robadas.

Un rápido operativo policial permitió esclarecer en cuestión de minutos un millonario robo ocurrido durante la madrugada en un local de indumentaria de Ciudad. El sospechoso fue detenido en Guaymallén cuando intentaba escapar con bolsas cargadas de mercadería valuada en aproximadamente un millón de pesos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 3, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó que a través del sistema de videovigilancia de una empresa privada habían detectado a un hombre sustrayendo elementos de un comercio ubicado sobre calle San Lorenzo.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una de las vidrieras había sido dañada para concretar el ingreso al local. Paralelamente, operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzaron a seguir los movimientos del sospechoso y aportaron información clave sobre su recorrido.

Fue detenido en Guaymallén Con esos datos, se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones. Finalmente, el hombre fue interceptado en calle Godoy Cruz, entre Lencinas y 12 de Octubre, en Guaymallén.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechosos intentó desprenderse de varias bolsas para evitar ser vinculado al hecho. Sin embargo, los efectivos lograron secuestrar los elementos y concretar su aprehensión.