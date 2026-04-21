Los escalofriantes detalles del crimen del policía que mataron para robarle la recaudación

Un policía de 42 años fue asesinado por delincuentes a plena luz del día este martes mientras ejercía de custodio sobre la recaudación de un local en Isidro Casanova , partido de La Matanza.

El efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, identificado como Mauro Fabián Molina, sufrió la emboscada y posterior asesinato por parte de dos delincuentes en la vereda de una distribuidora de pollos ubicada en el cruce de la Ruta Nacional N° 3 y Marconi y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El momento del asesinato del policía

Ambos ladrones estaban armados cuando abordaron al agente de la policía, quienes arribaron a la escena del crimen junto con otro cómplice que manejaba una camioneta Volkswagen Amarok de color gris. Luego de un forcejeo con la víctima (que se desempeñaba en la Dirección de Investigación de Delitos Federales-Superintendencia de Delitos Complejos) por la recaudación económica, los ladrones dispararon al menos una vez contra el pecho del custodio.

En las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad de un local vecino se puede ver cómo, por lo menos, dos malvivientes descendieron del vehículo y se acercaron rápidamente a la camioneta de recaudación que intentaron robar; forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

Policía provincia buenos aires movil unidad 911 (19).JPG Un jubilado, chofer de una aplicación de viajes, fue asesinado de un balazo en La Matanza por un delincuente que fingió ser pasajero. Archivo / Juan Mateo Aberastain Zubimendi / Mdz

Tras el violento suceso, otros efectivos de la policía que realizaban un recorrido por el lugar encontraron y trasladaron a Molina de urgencia al Hospital Paroissien de la misma localidad. A pesar de las maniobras de reanimación y el esfuerzo del equipo médico, las heridas resultaron fatales y su fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso.

En tanto, los delincuentes se apoderaron de una mochila y huyeron en la camioneta Volkswagen Amarok en la que habían llegado al lugar ya que no se hicieron con el otro vehículo que se observa en la grabación.

Los sospechosos están siendo buscados intensamente por los efectivos policiales de la jurisdicción. Interviene en la causa, la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.